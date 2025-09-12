Fin de semana a puro fútbol en CNN Salta

Este viernes Juventud Antoniana jugará de local. Recibirá a Independiente de Chivilcoy con la premisa de ganar y esperar los resultados que pueden definir su futuro por el torneo Federal A.

Desde las 21:30, con los relatos de Sebastián Suárez, los comentarios de Roberto “El Profe” Gramajo y Tania Fernández con lo que suceda en zona baja, vivirás todo el deporte de la mano del equipo de El Show del fútbol en CNN Salta 94.7 MHz.

El sábado desde las 21:00, será el turno de Ariel Vesga en los relatos, Sebastián Domínguez en los comentarios y Federico Roggerone en las tribunas del Estadio Michel Torino, para llevarte todo lo que se viva con Gimnasia y Tiro y la visita de Arsenal.

El domingo se cierra el fin de semana deportivo con la visita de Central Norte a San Telmo, desde las 15:00, con Sebastián Suárez en los relatos y Sebastián Domínguez en los comentarios.