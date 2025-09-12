Fin de semana a puro fútbol en CNN Salta

CNN Salta12/09/2025
juventud central gimnasia

Este viernes Juventud Antoniana jugará de local. Recibirá a Independiente de Chivilcoy con la premisa de ganar y esperar los resultados que pueden definir su futuro por el torneo Federal A.

Desde las 21:30, con los relatos de Sebastián Suárez, los comentarios de Roberto “El Profe” Gramajo y Tania Fernández con lo que suceda en zona baja, vivirás todo el deporte de la mano del equipo de El Show del fútbol en CNN Salta 94.7 MHz.  

juventud1¡A todo o nada! Juventud se juega la última carta

El sábado desde las 21:00, será el turno de Ariel Vesga en los relatos, Sebastián Domínguez en los comentarios y Federico Roggerone en las tribunas del Estadio Michel Torino, para llevarte todo lo que se viva con Gimnasia y Tiro y la visita de Arsenal.

El domingo se cierra el fin de semana deportivo con la visita de Central Norte a San Telmo, desde las 15:00, con Sebastián Suárez en los relatos y Sebastián Domínguez en los comentarios. 

 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día