Gimnasia y Tiro espera por Birge para recibir a Arsenal

El equipo de Tete Quiroz jugará de local este sábado cuando reciba a Arsenal en el Estadio Michel Torino.

El volante Matías Birge, es la gran preocupación debido a que arrastra una molestia de la lesión crónica en su hombro que lo mantiene en duda para el encuentro del fin de semana. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo técnico, ya que se trata de una pieza fundamental en la mitad de la cancha, tanto en la recuperación como en la generación de juego.

En el caso de Arsenal, llegará a Salta con la necesidad de sumar, tras una campaña irregular que lo mantiene expectante en la pelea por meterse en la zona de clasificación.

El último antecedente entre ambos terminó 0 a 0 en Sarandí, en un partido recordado por la gran actuación del arquero albo, Federico Abadía, quien atajó un penal en los minutos finales.