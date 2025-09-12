¿Llueve para la Procesión? Así se espera el clima para este lunes

Este lunes 15 de septiembre, día central de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro en la ciudad de Salta, se espera una jornada más fresca en comparación con el fin de semana previo.

Según explicó a InformateSalta el meteorólogo Edgardo Escobar, ese día el viento rotará hacia el sector sur, lo que provocará un leve descenso de la temperatura. “La máxima rondará los 24 grados, con cielo parcial a mayormente nublado”, detalló.

"No hay preocupación de lluvias”

En cuanto a precipitaciones, Escobar indicó que la probabilidad es muy baja: “Algunos modelos no lo están informando y otros lo marcan, pero con un porcentaje muy bajo. No hay preocupación de lluvias”.

De esta manera, el lunes ofrecerá un clima más benévolo para los miles de fieles y peregrinos que participarán de la tradicional procesión, tras un fin de semana marcado por el calor y la inestabilidad.