Dibu Martínez volvió al arco del Aston Villa y fue figura en el empate ante Everton

Emiliano “Dibu” Martínez volvió al arco del Aston Villa después de varias semanas marcadas por rumores de salida y su posible traspaso al Manchester United.

El arquero marplatense, que había quedado fuera del duelo ante Crystal Palace, regresó a la titularidad en el empate 0-0 frente al Everton en el Hill Dickinson Stadium y fue la gran figura del encuentro.

El campeón del mundo sostuvo a su equipo con atajadas determinantes en los momentos más calientes del partido: primero desvió un cabezazo de Beto que se metía en el ángulo y luego tapó una volea rasante de Jack Grealish que parecía imposible.

⚽️ EL DIBU MARTÍNEZ APARECIÓ NUEVAMENTE PARA EVITAR EL GOL DEL EVERTON, ¿ES EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO?



En el complemento, volvió a lucirse al sacar con un manotazo el remate de Michael Keane para mantener el cero en su arco y asegurar el segundo punto de los “Villanos” en la temporada.

Para Aston Villa, que atraviesa un complicado inicio en la Premier League y aún no marcó goles en cuatro fechas, el regreso de su arquero titular fue la mejor noticia.