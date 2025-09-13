Tragedia en un festival aéreo en Córdoba: Se estrelló un avión de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Los dos ocupantes de un avión biplaza experimental de acrobacia murieron luego de estrellarse cuando intentaba despegar.

La tragedia ocurrió en la tarde de este sábado en la pista del Aeroclub de Bell Ville, provincia de Córdoba, durante el festival aéreo que se desarrolla este fin de semana.

La aeronave, que pertenecía a visitantes provenientes de una localidad santafesina y no formaba parte de los acróbatas contratados para el evento, habría entrado en pérdida, terminó impactando contra la pista y se incendió de inmediato.

La causa del accidente está bajo investigación. En tanto, se confirmó que los dos ocupantes fallecieron en el acto, pero aún no se ha conocido su identidad.

En el lugar trabaja personal policial, bomberos y el fiscal de instrucción, doctor Nicolás Gambini, quien encabeza las actuaciones judiciales hasta la llegada de la fiscal federal.