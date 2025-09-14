Tras suspender su viaje, Milei participó de un acto de Vox por videollamada: "Me tocó quedarme en el país defendiendo los logros de mi gestión"

Tras cancelar su visita a España, el presidente Javier Milei participó por videomensaje en el acto organizado en Madrid por el partido Vox. "Hoy me tocó estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", afirmó el mandatario, quien suspendió el viaje después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

En su intervención, Milei dedicó un extenso tramo al recuerdo de Charlie Kirk, activista cercano a Donald Trump, asesinado la semana pasada en Utah. Lo definió como "el mártir de la libertad" y responsabilizó a la izquierda por el crimen. "Es una prueba más de lo que es la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento. Son los mismos que nos acusan de violentos a nosotros", señaló.

El Presidente advirtió que "la izquierda busca imponer lo que la gente debe pensar" y que, cuando alguien disiente, "intentan silenciarlo con campañas de difamación o con un tiro en la cabeza, como hicieron con Charlie o con Miguel Uribe en Colombia".

Milei enfatizó que este tipo de hechos "no deben ser motivo para claudicar en la batalla cultural", y cerró su discurso con su latiguillo habitual: "¡Viva España!, ¡Viva Argentina!, ¡Viva Vox! y ¡Viva la libertad, carajo!".

Desde el escenario, el líder de Vox, Santiago Abascal, agradeció la participación del jefe de Estado argentino y le transmitió su respaldo: "En estos momentos en los que muchos se están juntando para tratar de hacerle daño, cuenta con todo nuestro apoyo".