Le pincharon el globo: Vendedoras ambulantes protagonizaron altercado a metros de la Catedral

En medio de la masiva concurrencia por las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, se registró una lamentable escena de violencia en la vía pública. Dos vendedoras ambulantes protagonizaron un fuerte altercado que se extendió durante unos siete minutos y generó gran tensión entre quienes transitaban por el lugar.

Una de las mujeres, con un objeto punzante en la mano, rompió los globos que vendía la otra, desatando gritos y empujones. Lo más preocupante fue que, en plena discusión, se encontraba un niño en silla de ruedas, lo que hizo aún más evidente el peligro y la posibilidad de que alguien resultara herido.

Finalmente, el episodio no pasó a mayores y no se registraron lesionados, aunque quedó la preocupación por la violencia expuesta en un contexto de profunda fe y multitudinaria presencia de familias. La escena dejó en evidencia la necesidad de reforzar la prevención y el orden en torno a la celebración del Milagro, para evitar que hechos como este empañen la festividad.