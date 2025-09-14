Story time: Pensó que moría en la puna salteña, pero su perro lo salvó

La Ruta 40 no es solo un camino, es una aventura que pone a prueba cuerpo y espíritu. Para Sebastián Persa, un rosarino de 41 años que reside en Córdoba, fue mucho más que eso, significó sanar una herida profunda tras una separación de 15 años. Y lo hizo acompañado de Carpu, su perro y compañero incondicional.

El viaje comenzó el 8 de febrero, cuando decidió salir “a los ponchazos”, sin un plan definido pero con un gran objetivo: cumplir el sueño de recorrer el país por la mítica ruta. Primero lo intentó en una camioneta adaptada, que se rompió en El Chaltén, y continuó en moto, con Carpu viajando en un carro especialmente diseñado.

En el camino, Sebastián se sostuvo con su arte y la solidaridad de la gente; vendió pulseras, cuadros, collares y recibió ayuda de seguidores que lo acompañan en redes. Pero el momento más crítico llegó al trepar el Abra del Acay, uno de los pasos de montaña más altos del mundo. La moto sufrió un desperfecto y, en plena puna salteña, con frío y viento, Sebastián pensó que esa noche no sobreviviría.

“Tapé a Carpu con mi campera de cuero, pero pensé que esa noche no la pasaba. Fueron sus ojos, su mirada, lo que me salvó. Me dio fuerza para seguir”.

Asi relató emocionado a TN Noticias que finalmente a la madrugada, la policía llegó a rescatarlos.

Hoy, a pesar de las dificultades mecánicas y económicas, Sebastián sigue con su meta en claro, llegar a Florianópolis y luego regresar a recuperar su vieja camioneta en El Chaltén, para continuar con su proyecto de vida en la ruta.

Su historia es un reflejo de perseverancia, superación y amor incondicional entre un hombre y su perro, que juntos demostraron que los sueños —como la Ruta 40— se recorren paso a paso, con constancia y esperanza.