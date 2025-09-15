Recomendaciones por el calor extremo en Salta: Cuidados para los peregrinos del Milagro

En el marco de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, miles de fieles recorren kilómetros hacia la Catedral Basílica de Salta en medio de altas temperaturas. Para hoy, lunes 15 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional estima una máxima de 29°C en la capital provincial, lo que obliga a extremar los cuidados para evitar golpes de calor o deshidratación.

Además, se recuerda que rige un índice extremo de riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades pidieron especial responsabilidad a la hora de circular por zonas rurales.

Consejos para peregrinos y vecinos

Hidratación constante: beber agua aun sin sentir sed.

Vestimenta adecuada: prendas claras, livianas y sombreros o gorras.

Cuidar a niños y adultos mayores, los más vulnerables al calor.

No encender fuego ni arrojar colillas o botellas en caminos o pastizales.

SAMEC presente en la procesión

El Servicio de Asistencia Médica dispuso puestos sanitarios estratégicos a lo largo del recorrido y unidades móviles de respuesta rápida para atender cualquier urgencia durante la procesión. Estos puntos estarán disponibles para la atención de los peregrinos que lo necesiten, brindando acompañamiento y asistencia inmediata.

Las autoridades remarcaron que la fe y la devoción se viven con intensidad, pero también es fundamental priorizar el cuidado mutuo y la prevención. Llegar seguros a la Catedral es la mejor manera de honrar al Milagro.