Donar salva vidas: Un nuevo corazón late en la pequeña Mía Galarza, piden cadena de oración

Esperanza Mía Galarza, es realmente una guerrera desde que llegó a este mundo. Ella nació con una mal formación en su corazón y al ir creciendo su problema cardíaco también se iba agravando, a tal punto que el diagnóstico de los médicos era muy desalentador para su futuro.

Sin embargo, ella siguió con tan pocos años de vida, dando pelea para seguir entre nosotros. Desde hace 3 años estaba primera en la lista nacional, a la espera de un donante y el 11 de septiembre en la noche, el milagro sucedió, el corazón llegó.

Fue así que el viernes en la mañana, la pequeña ingresó al quirófano en el hospital Garraham en Buenos Aires para el trasplante.

Según informaron los médicos a sus familiares, la operación salió muy bien pero habrá que ir viendo su evolución permanentemente.

La familia pide a la comunidad de Orán, de donde son originarios y a toda Salta, cadena de oración para que todo salga bien y comience su proceso de recuperación, publicó Ciudad Online.