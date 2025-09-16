Jubilados salteños: "Nos toman de idiotas, dicen una cosa y hacen otra"

La presidenta del Frente de Jubilados, María Elena Sánchez, en diálogo con InformateSalta, expresó su malestar por las políticas económicas y previsionales del Gobierno nacional planteadas en el discurso del presidente Javier Milei.

“Todavía no puedo hablar por el sector, pero no creo que difiera mucho de lo que piensa la mayoría. Estoy con mucha bronca, porque nos toman de idiotas, dicen muchas cosas, hay mentiras, dicen una cosa y hacen otra”, afirmó.

La dirigente consideró que los jubilados atraviesan una situación crítica marcada por la falta de recursos y la escasez de medicamentos. “Es una aberración, los jubilados estamos siendo víctimas de dineros escasos, de medicamentos que no llegan y tenemos que escuchar a un tipo que dice que va a aumentar el 5% a los jubilados, pero en un contexto confuso”.

Sánchez también cuestionó los anuncios presidenciales, a los que acusó de ser repetitivos e inconsistentes: “Es la tercera vez que dice que ‘ya pasamos lo peor’, habla de cosas, pero no sabemos de qué habla”.

Finalmente, puso en duda las proyecciones oficiales para los próximos años: “Para el 2026 la inflación tiene que desaparecer, ¿de qué porcentaje sería la mínima del salario del trabajador activo? Intento hacer un mínimo análisis de coherencia entre lo que dice y la realidad, y se te complica”.