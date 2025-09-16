Murió Robert Redford, leyenda del cine, a los 89 años

El actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su casa de Utah mientras dormía, informó su familia a través de su representante, Cindi Berger.

Redford deja un legado imborrable como uno de los rostros más emblemáticos del cine de Hollywood y un ferviente defensor del cine independiente.

Su nombre se convirtió en sinónimo de clásicos inolvidables: desde “El golpe” y “Todos los hombres del presidente”, hasta “Dos hombres y un destino”, que consolidó su amistad y dupla artística con Paul Newman. También protagonizó momentos icónicos como la escena de “Memorias de África” en la que lava el cabello de Meryl Streep, bajo la dirección de Sidney Pollack.

Más allá de la actuación, Redford fue un impulsor del cine independiente con la creación del Festival de Sundance en 1980, que se convirtió en la meca de jóvenes cineastas y de directores consagrados como Quentin Tarantino o Paul Thomas Anderson. El certamen tomó el nombre de su personaje más recordado, Sundance Kid.

Su carrera como director también dejó huella con filmes como “Gente corriente”, “Quiz Show” y “El hombre que susurraba a los caballos”, demostrando un talento tan sólido detrás de las cámaras como frente a ellas.

Redford tuvo una vida marcada por tragedias y superaciones personales: la pérdida de su madre a los 18 años, la muerte de varios hijos y la enfermedad de James, su hijo productor y activista ambiental, le dejaron cicatrices que lo acompañaron siempre. Sin embargo, siempre encontró refugio en su familia y en su pasión por la naturaleza, convirtiéndose en un activista ambiental y promotor del arte a lo largo de toda su vida.

Se mantuvo activo hasta sus últimos años, viviendo entre Santa Fe, Nuevo México y Park City, Utah, lejos del ruido de Hollywood, disfrutando de la pintura, largas caminatas y la vida al aire libre. Redford definió su filosofía ante la muerte con serenidad: “Puedo elegir entre vivir con miedo o seguir con mi vida y reírme de la muerte”.