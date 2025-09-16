Abuela fue trasladada de emergencia luego de que un vehículo la atropellara

Alrededor de las 17:30 un siniestro vial en Mitre y Anzoátegui paralizó el centro de la Ciudad de Salta, es que una mujer mayor fue atropellada mientras cruzaba la calle. La mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital.

De acuerdo a DeFrenteSalta los testigos sostienen que la víctima sufrió golpes en la cadera por lo que fue asistida por personal del Servicio de Emergencias que llegó hasta el lugar.

Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta trabajaron en el lugar para determinar las causas del siniestro.