Cayó “Nadia”, la viuda negra salteña acusada de estafas bajo engaños sexuales

La Policía de Salta detuvo en las últimas horas a S.R.G., de 29 años, alias “Nadia”, conocida como la “viuda negra” de barrio Santa Ana 1, tras una intensa investigación por múltiples denuncias en su contra.

Según informó el sitio "Independencia Noticias Salta", el modus operandi de la detenida consistía en ofrecer servicios de acompañante a través de redes sociales, subiendo fotos de carácter sexual.

Luego coordinaba encuentros con sus víctimas, a quienes drogaba con algún tipo de somnífero, y aprovechaba su estado de indefensión para vaciar sus cuentas bancarias y apoderarse de sus bienes, dejándolos abandonados en albergues transitorios o domicilios. Se le imputan más de nueve denuncias por hechos similares.

La investigación permitió identificar a la sospechosa gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El último caso que motivó su captura involucró la sustracción de más de 250.000 pesos de un damnificado, lo que activó un protocolo policial y un trabajo de inteligencia que culminó con su detención.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar si existen más víctimas y profundizar la investigación sobre la red de engaños que operaba “Nadia”.