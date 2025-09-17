PAMI niega límites en atención y denuncia prácticas abusivas: “Hay afiliados que se operaron tres ojos”

Luego de que trascendiera que los médicos de PAMI solo podrían atender a sus pacientes una vez al mes, el organismo salió a aclarar que no existen nuevos límites en la atención de afiliados, a la vez que denunciaron prácticas médicas abusivas.

Desde PAMI explicaron a CNN Salta que, "puede haber casos en que el sistema arroje una alerta si detecta que una persona se excede en la cantidad de prácticas recomendadas por el instituto".

No obstante, aclaró que "esto no impide que el afiliado pueda acceder a ellas mediante la autorización correspondiente de la Unidad de Gestión Local (UGL)".

En la oportunidad, también denunciaron que algunos prestadores realizan prácticas abusivas con el fin de cobrar de más, prescribiendo órdenes médicas y recetas sin el consentimiento o conocimiento de los pacientes.

"Hemos detectado afiliados que se habían operado de ‘tres ojos’ o personas sin problemas cardíacos que recibieron más de un eco doppler por mes”, ejemplificaron, como parte de las irregularidades.