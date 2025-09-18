Venta de vinos, se profundiza la caída del consumo doméstico

El vino, uno de los emblemas culturales y productivos de la Argentina, atraviesa un momento crítico. En medio de la recesión económica y cambios en los hábitos de consumo, la actividad vitivinícola sufre un doble golpe: mercado interno en retroceso y exportaciones debilitadas.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en julio de 2025 las ventas internas cayeron un 13% interanual, mientras que el consumo per cápita apenas alcanzó 1,39 litros, un 14% menos que el año anterior.

El sector advierte que la tendencia podría profundizarse si no se recupera el poder adquisitivo y no se adoptan políticas que fortalezcan la competitividad de las bodegas argentinas, tanto en el mercado local como en el externo.

En diálogo con InformateSalta, Milton Kured de Bodegas Puna señaló dos aspectos a tener en cuenta; por un lado "Según la cifras oficiales del INV, el mes de julio 25 presenta una caída del 13% respecto del mismo mes del año anterior y una disminución del 0.8% en el acumulado enero/julio de este año respecto del mismo período del año anterior. Si anualizamos los datos y tomamos el último año móvil, estamos frente a una disminución del mismo orden. Ahora bien, si consideramos los períodos enero/Julio de los últimos 10 años, estamos en los despachos acumulados más bajos de toda la serie, con un 14% por debajo del promedio y un 25% inferior al máximo del 2020. Seguramente la disminuciones son multicausales pero lo que vemos es que acompaña la caída del consumos masivo en general que se ha venido desacelerando en los últimos meses".

En el orden del mercado externo, "agosto presentó números negativos del 19% y del 7% de fraccionados y granel respectivamente. Los datos para el período enero/agosto son caídas el 7,5% y 12%. Por las modalidades de compras y los temas logísticos, es conveniente mirar períodos más largos. No obstante, luego de la caída del 25% del año 2023, venimos con disminuciones del orden del 3/4% anual para el total de vinos exportados".