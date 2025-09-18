Adopciones en marcha: Septiembre arrancó con 8 guardas efectivas en Salta

18/09/2025
adopción11

Si bien se viene advirtiendo las dificultades en materia de adopción y guarda de niños en Salta, estas dos primeras semanas de septiembre dejan números que dan aliento a quienes trabajan denodadamente por conseguir un hogar y una familia para muchos niños y para ellos mismos que podrán acceder a un derecho fundamental.

Según manifestó la Tutora oficial del Ministerio Público Pupilar, Macarena Saravia Zenteno, en las dos primeras semanas de septiembre, 8 niños salteños recibieron la noticia tan esperada para poder comenzar un nuevo capítulo en sus vida, agregó además que los menores esperaban hace más de 3 meses poder iniciar una nueva vida en familia y dijo: "Se concretaron 8 guardas con fines de adopción, lo que ha permitido que grupos de hermanos y niños de hasta 8 años puedan concretar ese derecho tan elemental y básico que es vivir y crecer en una familia”.

Respecto a los menores detalló que: “Son todos niños de Salta capital que por motivos graves terminaron en situación de adopción” y agregó que se trata de casos individuales como el de una niña de 4 años, un niño de 2 años, un niño de 5 meses, pero también hubo dos mellizos de 6 meses y un grupo de hermanitos de  8 y 5 años.

Por último, Saravia Zenteno comentó por FM Profesionales que cuando les contaron la noticia “estaban felices”.

adopción mayoría de edad

