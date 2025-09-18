Un menor fue demorado tras disparar con un arma hechiza en la calle

En Campichuelo, perteneciente a Embarcación, tuvo lugar un hecho preocupante que involucró a un menor de edad y el uso de un arma de fuego.

Mientras recorría las calles de Campichuelo, un niño de 12 años efectuaba disparos con un arma hechiza en plena vía pública, resultando un cabrito herido de muerte.

Según informó UVC Canal 10, por lo ocurrido intervino personal de Infantería demorando al menor de edad y secuestrando el arma involucrada como también un machete.