Un menor fue demorado tras disparar con un arma hechiza en la calle

Interior18/09/2025
arma hechiza
Foto UVC Canal 10

En Campichuelo, perteneciente a Embarcación, tuvo lugar un hecho preocupante que involucró a un menor de edad y el uso de un arma de fuego. 

Mientras recorría las calles de Campichuelo, un niño de 12 años efectuaba disparos con un arma hechiza en plena vía pública, resultando un cabrito herido de muerte

roboescuelaaaRobaron en una escuelita de Embarcación: los ladrones eran menores

Según informó UVC Canal 10, por lo ocurrido intervino personal de Infantería demorando al menor de edad y secuestrando el arma involucrada como también un machete. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día