El adiós de una leyenda: Diego "Sacha" Magno se despide del Cuervo

El eterno delantero Diego “Sacha” Magno atraviesa días cargados de emoción y nostalgia. Tras varios años defendiendo con pasión la camiseta azabache, el ídolo salteño anunció su despedida de Central Norte, marcando el final de una etapa inolvidable en la historia del club.

Magno, quien supo ganarse el amor incondicional de los hinchas con su entrega, sus goles y su carisma, comenzará a despedirse en los últimos tres partidos que disputará el equipo dirigido por Pablo Fornasari. Todo indica que jugará los dos encuentros finales como local, en el Martearena, donde tantas veces hizo vibrar a la gente. Será el cierre de una etapa dorada, de esas que no se olvidan.

Referente indiscutido del equipo azabache, Magno deja atrás una trayectoria marcada por gambetas inolvidables, definiciones magistrales y momentos que quedarán tatuados en la memoria de los fanáticos. Su legado va más allá de lo futbolístico: representa el amor por la camiseta, el respeto por la historia y el vínculo profundo con la hinchada.

En diálogo con InformateSalta, el delantero se mostró conmovido: “No quiero que llegue este momento, pero me voy con la tranquilidad de que Central está en la Primera Nacional”, expresó.

Recordó también un momento difícil en junio, cuando apareció una lista de jugadores que dejarían el club. “ Me iba a ir triste si eso pasaba, pero después me pidieron que me quede. Fue duro, pero quería estar para ayudar”, confesó.

A pesar de la despedida, Magno disfruta cada entrenamiento con sus compañeros y se muestra feliz por el presente que atraviesa el equipo en esta categoría.

Diego hizo un análisis de lo importante y difícil que fue conseguir el ascenso. “Para lograr el ascenso se trabajó mucho, hubo que pelearla un montón. En lo personal, me acuerdo de tantas cosas desde el 2008, cuando llegué. Venía de jugar en Sportivo El Carril y empecé en el anual que dirigía Oscar Mendía”, recordó.

Por último, compartió uno de sus recuerdos más preciados: los partidos por Copa Argentina ante Boca, Rosario Central e Independiente. “Los disfruté al máximo. Mis hijos se quedaron con las camisetas que intercambié en esos partidos. Son tesoros que guardamos con mucho cariño”, cerró.

Los dos partidos que jugará de local marcará el final de su ciclo con la camiseta azabache, pero no de su presencia. Porque cada vez que el Cuervo salga a la cancha, habrá algo de Magno en cada jugada, en cada grito de gol, en cada aplauso.