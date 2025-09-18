¡El sábado se inaugura la plaza de ex Palúdica con shows en vivo!

La Municipalidad de Salta se encuentra ultimando detalles para la inauguración de la plaza de la ex Palúdica, un nuevo espacio de disfrute para los salteños que contará con show en vivo y que se conectará con la Usina Cultural y el Paseo Güemes.

Este sábado a las 18:30 hs. abrirá sus puertas con la presentación de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta juvenil y la banda 25 de Mayo, además tendrán una recepción estilo circense.

Hasta las 21 hs. estará abierto el predio para que los vecinos puedan ir con su mate a vivir esta nueva experiencia en un espacio rodeado de edificios de principios del siglo 20 restaurados.

Esta plaza que cuenta con sistema de goteo, riego por aspersión y jardinería sustentable, tendrá horarios para su visita, los cuales se establecerán de acuerdo a la demanda del salteño, explicó Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta.

“No restauramos una plaza, lo que hicimos fue hacer una plaza” comentó al móvil de CNN Radio Salta, además hizo hincapié en la importancia que tendrá la plaza para el desarrollo de distintas actividades culturales.

La Coordinadora de Cultura Activa, Ariana Benavidez, adelantó que por el momento solo presentarán shows musicales, pero que está en evaluación la posibilidad de sumar ferias de artesanos en estas presentaciones.

“La expectativa es que se acerquen los jóvenes, la Usina se ha convertido en un polo identificatorio para la juventud, estudian, hacen danzas, pasan su tiempo. Queremos sumar a eso. La gente se sorprende cuando pasan por acá” finalizó.