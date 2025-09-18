"Es todo invento", reclamaron familiares de Javier "Chino" Saavedra

Noticia de gran impacto en la ciudadanía salteña fue la novedad que Javier Nicolás Saavedra murió en las horas previas al inicio de un nuevo juicio por el caso Jimena Salas, habiendo sido él el principal acusado, pereciendo en el hospital donde fue trasladado de urgencia, por una autolesión que se habría infligido en su celda en la Alcaidía Judicial.

En ese contexto y, durante el último adiós que se dieron a sus restos mortales, la familia del "Chino" Saavedra demandó justicia, no solo por Javier sino también por Jimena Salas, esperando que "es todo invento", dudando de muchas cosas en torno al caso que involucró al extinto.

Las declaraciones las realizó un primo de Javier quien, durante el velatorio realizado en una casa funeraria de calle San Luis, espetó que el "Chino" fue víctima de una causa armada, demandando que se pueda saber la verdad, tanto sobre qué le pasó como también en el caso al que se lo vinculó.

"Justicia por los hermanos Saavedra", dijo este primo quien agregó que "es todo invento, así como hicieron el invento del ADN, hay un pescado gordo", se animó a declarar al medio QPS sobre su desconfianza en la investigación judicial y los resultados de la autopsia.