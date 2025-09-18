Grave denuncia contra un comisario salteño, habría ofrecido ayuda a cambio de favores sexuales

De acuerdo a información a la que accedió InformateSalta, ayer una agente de la Policía de la Provincia de Salta se hizo presente en Ciudad Judicial para denunciar a un comisario de la Jefatura de Policía, el mismo trámite lo habría realizado en la Dirección de Género de la fuerza policial.

La denuncia se habría realizado dado que el Comisarío L. le habría ofrecido a la agente A.T. ayuda con un sumario que tiene la agente en curso a cambio de que esta le realice algunos favores sexuales en su oficina.

El comisario incluso le habría otorgado un plazo que vencía ayer al mediodía para aceptar su propuesta, en este contexto fue que la agente decidió realizar la denuncia formal.