Unánime: El Senado aprobó agravar las penas por delitos viales

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores obtuvo media sanción por unanimidad (66 votos) a un proyecto que agrava las penas por delitos viales, en un hecho que contó con la presencia de organismos vinculados y familiares de víctimas. La iniciativa busca disminuir las aproximadamente 4.000 muertes que cada año se producen en Argentina por siniestros viales, según destacó la senadora Anabel Fernández Sagasti.

La modificación apunta al artículo 84 bis del Código Penal, elevando las penas de 3 a 6 años a un rango de 4 a 8 años, con inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena. Además, se incorporan nuevos agravantes:

Impericia en la conducción

Consumo de medicamentos que disminuyan la aptitud para manejar

Alcoholemia mayor a cero

Superar en un 30 % la velocidad máxima

Conducir sin habilitación

Manipular un celular al volante.

En caso de presentarse tres o más agravantes de manera simultánea, la pena agravada sería de 5 a 12 años, con inhabilitación especial por el doble de la condena.

En paralelo, la sesión resolvió prorrogar hasta la próxima reunión la creación del Programa de Alerta Rápida Sofía, que implementa un protocolo para la búsqueda y resguardo de menores desaparecidos. Según se explicó, el Ministerio de Seguridad nacional será el organismo encargado de coordinar el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, así como los procedimientos necesarios para llevar adelante las investigaciones correspondientes.