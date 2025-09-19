Los combustibles no dan respiro: La nafta premium ya casi toca los $1700 en Salta

Con la llegada de la primavera, también llegaron los aumentos en los surtidores. Desde las primeras horas de hoy viernes, las estaciones de servicio de Salta actualizaron sus precios y las naftas y gasoil volvieron a incrementarse, apenas una semana después de la última suba registrada el 12 de septiembre.

Los nuevos valores son los siguientes:

Nafta Súper: $1.496 por litro

Nafta Infinia: $1.679 por litro

Diésel 500: $1.511 por litro

Infinia Diésel: $1.694 por litro

GNC: $745 por metro cúbico

La suba se da en un contexto de inflación persistente y de ajustes escalonados en los precios de los combustibles, que impactan de manera directa en el transporte público, los fletes y el costo de vida de los salteños.

El último incremento se había concretado el 12 de septiembre, cuando la nafta Súper costaba $1.453, la Infinia $1.674, el Diésel 500 $1.500 y la Infinia Diésel $1.678. Es decir, en apenas siete días los valores treparon entre 15 y 20 pesos por litro, lo que representa un nuevo golpe al bolsillo de los automovilistas.

Los estacioneros consultados señalan que los aumentos responden a la política nacional de ajustes graduales, atada a la evolución del tipo de cambio y el precio internacional del crudo.

Sin embargo, advierten que no será el último incremento del mes, ya que todavía resta un reacomodamiento más antes de fin de septiembre.