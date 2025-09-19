Caso Jimena Salas: Se conoció que decía el papel que habría dejado el "Chino" Saavedra

El día martes 16 de septiembre estaba previsto el inicio del juicio en contra de los tres hermanos Saavedra, por el homicidio de Jimena Salas ocurrido en enero del 2017 pero la noticia del fallecimiento de uno de los acusados, Nicolás "Chino" Saavedra, quien se habría quitado la vida en un baño de la Alcaidia general de la provincia, pospuso las audiencias al miercoles 24 de septiembre.

No responsabilicen a la Alcaidia, sino que los responsables son la justicia

Respecto al fallecimiento de Nicolás Saavedra, uno de los hermanos acusados, comenzaron a surgir distintas novedades sobre el día de su deceso e incluso, la aparición de una carta o mensaje del joven.

Atentos a esta novedad, InformateSalta buscó la palabra del abogado defensor de los hermanos Saavedra, Marcelo Arancibia, quien se explayó al respecto a los supuestos escritos y dijo que "No es una carta, es un papel, un texto en el cual exterioriza que no lo culpen, no responsabilicen a la Alcaidia, sino que los responsables son la justicia. Claro está que están haciendo pericias caligráficas para determinar si es de puño y letra de Javier".

El letrado dijo que, atento al trabajo de la Fiscalía de Graves Atentados, del Dr. López Soto, espera tener resultados de las pericias pero entiende que la información debe llegar lo más clara posible a la sociedad.

En tal sentido dijo que "todavía no están los resultados, se está haciendo la pericia para darle total credibilidad y veracidad a ese escrito y evitar todo tipo de dudas y de comentarios"

Respecto al contenido del escrito Arancibia dijo que este decía lo antes expuesto y mostró su apoyo a lo manifestado: "Yo comparto totalmente porque todas las veces que fui a visitarlo, en el término de los 3 años que Javier estaba en la Alcaidia siempre no si de dos de de 10 visitas, le preguntaba, "¿Y Cómo está, Javier?" "Bien, doctor, me tratan muy bien".

Aseguró que no tiene ninguna queja para el lugar de detención "Estaba en un pabellón donde, yo considero que por la gran confianza que le tenían a Javier, estaba en un sector donde iban visitas diferentes de una estructura económica diferente".

"Murió siendo útil, siendo servicial y siendo inocente"

El defensor analizó el hecho de que la mayoría de los presos de la Alcaídia tengo o no sentencia condenatoria son trasladados a Villa Las Rosas "Era una persona que se desempeñaba libremente era de confianza de tantos jefes que pasaron como Director de la Alcaldía y cuando se iba uno se lo recomendaba a otro ' mira, es una persona que no te va a traer problemas, es muy útil, muy servicial' y así murió, siendo útil, siendo servicial y siendo inocente", cerró Marcelo Arancibia.