“No hay un día en el que no te extrañe”: El posteo de Nicolás Vázquez que conmovió a todos

Nicolás Vázquez conmovió a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram. Cuatro fotos y una contundente frase bastaron para emocionar a quienes conocen su historia.

“No hay un día que no te extrañe Umma”, escribió en un posteo de Instagram junto a un collage de fotos donde se lo pudo ver con la querida perra labradora que lo acompañó durante 16 años y que murió en noviembre de 2024.

El actor atraviesa un año difícil, ya que recientemente se divorció de Gimena Accardi, después de 18 años en pareja. /TN