PyMES en crisis: Cuáles son los sectores más golpeados en Salta

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de Salta están atravesando un momento muy crítico, con una fuerte caída del consumo y una grave inestabilidad que impacta en el empleo, donde se estima que entre 1.600 y 1.800 trabajadores perdieron su puesto en el último año.

Así lo señaló Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PyMES de Salta quien explicó que, a pesar de que la macroeconomía muestra cierta estabilidad, las empresas enfrentan una "crisis de estabilidad" por la falta de circulante y la caída del consumo. “Hoy estamos navegando en un camino donde algunas empresas cierran, otras se reconvierten y otras la están peleando desde lo patrimonial, con una descapitalización”, señaló.

En diálogo con FM Aries, el dirigente remarcó que, si bien la crisis no es nueva para el sector, la velocidad con la que se aplican los cambios en la política económica del Gobierno de la Nación impide que las empresas se adapten. Pellegrini fue enfático en sus declaraciones: “El argentino, la PyME argentina, tiene normalizada la crisis. El problema son las velocidades con que se aplican los cambios del gobierno, que no permiten que las empresas se adapten, y eso se traduce en cierres y pérdida de empleo”.

La crisis afecta a tres sectores estratégicos de la economía provincial: la minería, el turismo y el comercio. En el caso del sector turístico, enfrenta dificultades pues "el año pasado un hotel necesitaba un 30% de ocupación para cubrir sus costos. Hoy necesita cerca del 60%". Esta situación se agrava por el retraso del dólar, que encarece a la Argentina para los turistas extranjeros y hace que los nacionales elijan otros destinos más accesibles.

El comercio, por su parte, sufre la presión de un mercado que compite con la informalidad y la falta de controles, lo que aumenta los costos fijos y reduce la competitividad de quienes están al día con la normativa. “Quienes más sostienen a la provincia con su trabajo y sus impuestos son los más afectados hoy”, advirtió el dirigente.

Ante este panorama, la Cámara de PyMES insta a implementar medidas urgentes para aliviar la presión sobre los sectores afectados y garantizar la sostenibilidad económica y la generación de empleo en Salta, medidas que reviertan las complicaciones que están palpando.