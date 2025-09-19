Dos cambios y la misma ambición: El "Albo" va por Colegiales

Con la mira puesta en el reducido, Gimnasia y Tiro se medirá ante Colegiales este sábado a las 15:30 en Munro.

El Millonario, virtualmente clasificado, buscará seguir sumando para escalar posiciones en la tabla. Incluso con una derrota en esta fecha, el equipo se mantendría entre los mejores del torneo, con chances intactas de pelear por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Para este partido, el entrenador realizará dos modificaciones obligadas respecto al último encuentro y también ajustará el dibujo táctico, con dos nueves de área en el ataque. Renzo Reynaga ingresará por Lautaro Gordillo, quien arrastra una lesión y además llegó a la quinta amarilla. El otro cambio será el de José Méndez por Jonás Aguirre.

El plantel viajará por la mañana rumbo a Munro, vía aérea.

Equipo probable: Federico Abadía; Ivo Cháves, Manuel Guanini, Gabriel Díaz y Lautaro Montoya; Matías Morello, Matías Birge, Nicolás Rinaldi y José Méndez; Nicolás Contin y Renzo Reynaga.