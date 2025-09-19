Metán: Un menor intentó forzar un local de calzados y fue atrapado horas después

La calma de la madrugada en Metán se vio alterada este jueves, cerca de las 4 de la mañana, cuando un desconocido intentó forzar la entrada de un local de calzados ubicado en calle Güemes Este al 100. Según informó el medio "El Vocero" el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, cuyo propietario, Luciano Paganini, compartió las imágenes en redes sociales y pidió colaboración a los vecinos para identificar al intruso.

Horas más tarde, en el marco del operativo nocturno “Corredor Comercial Seguro”, personal de la Sección Motorista de Emergencias Policiales detuvo a un joven que coincidía con las características del sospechoso. El procedimiento se realizó alrededor de las 6:20 en la intersección de calle Alem y pasaje Guillermo López, en pleno centro de la ciudad.

Fuentes policiales confirmaron que el demorado es menor de edad y que sobre él pesaba una denuncia de extravío en Salta Capital, ya que se había fugado del Hogar para Varones “Apapachar” de La Merced.

La situación fue informada al Juzgado de Familia del Distrito Judicial Sur Metán y a la Secretaría de la Niñez y Familia, que intervendrán en el caso.

Finalmente, las autoridades invitaron al comerciante a radicar la denuncia formal y recordaron la importancia de mantener medidas de seguridad tanto en locales como en la vía pública para prevenir hechos similares.