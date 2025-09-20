Planes para recibir la primavera en Salta

El clima de primavera ya se empieza a sentir en la provincia, por lo que te dejamos un listado de lugares a los que puedes ir para relajarte y disfrutar de la naturaleza.

En La Caldera, los campings son tu mejor opción: Santa Mónica y Quitilipi abren de 9 a 20 los sábados y domingos. Ambos poseen un costo de ingreso por persona de $2.000. Cabe resaltar que el ingreso de carpas o autos se cobra individualmente con un adicional de $2.000.

Por otro lado, en la capital, el balneario Carlos Xamena estará abierto de 11 a 18. Los visitantes pueden hacer uso de todas las instalaciones: parque, playones, juegos, mesas, asadores y bancos. Se recuerda que los menores de edad solo pueden ingresar acompañados por un adulto.

Y, por último, el camping El Préstamo, que cuenta con capacidad para 150 carpas, con asadores, baños, proveeduría con comidas rápidas, agua potable, electricidad y piscina. Se encuentra yendo al Dique Cabra Corral por Ruta Provincial 47, km 6. Cabe señalar que hay una línea de Saeta que se puede usar para llegar, con una tarifa plana de $1.150.