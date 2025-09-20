Central Norte vs Chacarita: Así será el operativo de seguridad para el encuentro de este domingo

Se desplegará el domingo en el estadio Martearena, con la participación de más de 400 efectivos. Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 15:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 17 horas.

La Policía de Salta, por medio del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre el Club Atlético Central Norte y el Club Atlético Chacarita Juniors de la provincia de Buenos Aires que se jugará el domingo a las 17 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena por el Torneo Primera Nacional 2025.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 400 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales, áreas Operativas e Investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital, además de personal de Infantería, Caballería, Canes, Bomberos, Centro de Contraventores, División Medicina Legal, División Eventos Deportivos, División Prensa y distintas dependencias de apoyo logístico.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 15:30 horas, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

En este sentido, se informa que por la puerta 12 ingresarán prensa, dirigentes, jugadores locales, terna arbitral y autoridades. Mientras que, por la puerta 0 ingresarán dirigentes, jugadores visitantes y personas con discapacidad.