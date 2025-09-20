Alerta Naranja por viento Zonda en la Puna de San Carlos y Cafayate

Alerta Naranja por viento Zonda en la Puna de San Carlos y CafayateClima20/09/2025InformateSalta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por la presencia de viento Zonda en la Puna de San Carlos y Cafayate. El aviso tendrá vigencia desde las 12 hasta las 18 horas y prevé velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h.
Este fenómeno puede provocar una marcada disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, lo que incrementa el riesgo de incendios y afecta la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios.
Te puede interesar
Lo más visto