Nueva edición de la capacitación en Ley Micaela para agentes públicos

La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad llevará adelante una nueva edición de la capacitación en Ley Micaela, destinada a agentes públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las jornadas se desarrollarán los días 22, 23 y 26 de septiembre, de 10 a 13, en el Salón Juana Azurduy del Polo Integral de las Mujeres, ubicado en calle Siria 611.

La subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, subrayó la importancia de esta formación al recordar que la normativa establece la capacitación obligatoria para todos los agentes del Estado.

“La Ley ayuda a visibilizar las situaciones de violencia por razones de género, violencia laboral e institucional y nos compele a intervenir, para lo cual debemos contar con herramientas adecuadas para su correcto abordaje”, explicó.

Los ejes de trabajo abarcarán la perspectiva de género y diversidad, roles y estereotipos, masculinidades saludables, violencia por razones de género y su marco normativo, división sexual del trabajo, además de un recorrido histórico y legal.

En Salta, la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo es el organismo de aplicación de la Ley Micaela (27.499), que establece la obligatoriedad de esta formación en todo el país.