River visita Tucumán para volver a la cima de su grupo

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de reponerse luego de la dura derrota que sufrió ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con la mente puesta en el partido de vuelta, Gallardo tendría planeado jugar en Tucumán con mayoría de suplentes, con el objetivo de que los jugadores que suelen ser titulares no sufran el desgaste.

En lo que respecta al Torneo Clausura, River tuvo un inmejorable arranque y tiene 18 puntos, uno menos que el líder Deportivo Riestra, que este viernes le ganó a Gimnasia por 1-0 en el partido que abrió la fecha 19.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B con nueve puntos, lo que le daría la clasificación a los playoffs, aunque está todo tan ajustado que una derrota lo podría dejar penúltimo, solo por delante de Independiente.

En la última fecha el “Decano”, que tiene como director técnico aLucas Pusineri, cayó 2-0 en Rosario frente aNewell's.

- Probables formaciones -

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Ramiro Ruiz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Santiago Lencina; Ian Subiabre y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Horario: 21:15.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Estadio: Monumental Presidente José Fierro.

TV: TNT Sports Premium.