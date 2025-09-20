Dos operativos y decomiso surtido: Encontraron marihuana, insumos tecnológicos, perfumes y cigarrillos

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron dos procedimientos en la provincia de Corrientes que derivaron en el decomiso de droga y mercadería de contrabando transportadas en encomiendas.

El primer operativo fue concretado por personal del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, cuando en presencia de testigos se abrieron dos cajas incautadas en un transporte de cargas. Dentro se hallaron 40 envoltorios transparentes con marihuana, que tras la prueba de campo arrojaron un peso total de 10 kilos 82 gramos.

El segundo procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, quienes inspeccionaron encomiendas en el control vial del puesto fijo “Cuay Grande”. Allí se secuestraron 13.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, equipos tecnológicos, accesorios de informática, artículos de salud y 39 perfumes, todos sin aval aduanero.

Por disposición judicial, la droga quedó incautada bajo la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras que la mercadería fue decomisada en el marco de la Ley 22.415 del Código Aduanero.