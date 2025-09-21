Mujer es detenida en Las Costas con más de 70 dosis de cocaína

La investigación se originó tras el aporte ciudadano mediante el sitio Denuncias Web. Se allanó un domicilio en barrio Las Costas. Se secuestraron 70 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la División Investigación Narcocriminal Capital Norte, realizó un procedimiento en el marco de una causa por venta de droga. La investigación inició tras un reporte efectuado a través del sitio Denuncias Web.

En ese marco, se allanó un domicilio en barrio Las Costas donde funcionaba un punto de comercialización de sustancias prohibidas. Se secuestró 70 dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Una mujer fue puesta a disposición de la Justicia.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un canal anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas, entre otros delitos, ingresando a la página: www.denunciasweb.gob.ar/droga.