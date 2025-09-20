El préstamo que negocia Javier Milei con Estados Unidos es de 30.000 millones de dólares: Para qué se usará

El gobierno de Javier Milei ultima detalles para recibir un préstamo extraordinario por parte de Estados Unidos de 30.000 millones de dólares. Este martes habrá una reunión entre el presidente y Donald Trump en las Naciones Unidas.

Desde Infobae filtraron el monto e indicaron que dicha cifra está en consideración del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El dinero que se depositará en el Banco Central tendrá como fin pagar los futuros vencimientos de deuda pública y privada que tiene el Estado. Además, también estarán destinadas a fortalecer las reservas del BCRA.

“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, había dicho Milei en su visita en Córdoba cuando adelantó la posibilidad del préstamo.

“Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también”, agregó.

Este viernes la Casa Blanca anunció que la administración de Trump y de Milei se reunirán este martes en las Naciones Unidas.

Uno de los principales jugadores para que se dé el giro extraordinario que ayudará a que la Argentina no caiga en default ser

Cómo son los vencimientos de deuda que enfrenta Argentina en el corto plazo

Según precisó el medio ya citado, entre el último trimestre de 2025 y la primera parte de 2026, Argentina debe pagar:

Ante organismos multilaterales, capital e intereses por USD 2.295 millones de octubre a diciembre 2025, y USD 7.521 millones en 2026. De los vencimientos de 2026, casi la mitad son con el FMI, unos USD 3.413 millones.

Vencimientos de bonos y letras que cuestan USD 10.718 millones. De esa cifra, USD 7.677 millones son vencimientos de capital.

BOPREAL: hay vencimientos por USD 1.000 millones en noviembre de este año y por USD 2.000 millones en el primer semestre de 2026.

El salvataje es anunciado en medio de una semana difícil para el Gobierno, ya que para sostener el esquema cambiario y que el dólar no supere el techo de la banda la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de U$S 1.110 millones en solo tres días.

La venta de U$S 678 millones el pasado viernes redujo las reservas a U$S 39.259 millones. Fue la intervención más fuerte del gobierno de Javier Milei y está dentro de las 10 más importantes desde 2023.

Los analistas ponen el foco en esta dinámica cuando aún faltan 25 jornadas hábiles hasta las elecciones del 26 de octubre, donde se despejaría la incertidumbre política.

En este sentido, en caso de no haber trabas burocráticas, el salvataje financiero por parte de la administración de Donald Trump se daría a pocos días antes de los comicios.