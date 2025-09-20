Caída del Albo: Paso en falso de Gimnasia y Tiro ante Colegiales

El Millonario salteño fue superado en Buenos Aires, pero permanece en puestos de reducido de cara a la lucha por el ascenso.

Gimnasia y Tiro sufrió una derrota clave en condición de visitante al caer 2 a 0 frente a Colegiales, en un partido donde los goles de Franco Zicarelli y Laureano Marra en el primer tiempo marcaron la diferencia. El equipo no pudo encontrar respuesta en la segunda mitad y perdió la oportunidad de sellar su clasificación al reducido.

Con este resultado, el “millonario” permanece en la cuarta posición de la zona A, con la necesidad de sumar en las próximas fechas para no poner en riesgo su pase a la siguiente instancia del torneo. La próxima parada será en el estadio Michel Torino, donde recibirá a Atlanta, un rival directo que también pelea por un lugar en el reducido.

Luego, Gimnasia y Tiro cerrará esta primera fase visitando a Racing de Córdoba en La Docta, en un duelo que puede ser determinante para sus aspiraciones. El equipo deberá mejorar la efectividad ofensiva y mantener firme la defensa para asegurar los puntos necesarios y avanzar en el campeonato.

Fuente: Voces Críticas