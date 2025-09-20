La reacción de Evangelina Anderson luego de que Eros Ramazzotti intentara besarla

Evangelina Anderson se encuentra adaptándose a una nueva etapa de su vida, recientemente separada de Martín Demichelis, está soltera por primera vez en casi dos décadas. En este contexto viajó, junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de ella, a la ciudad de Milán para ser parte de la Semana de la Moda, entre desfile y desfile organizaron una reunión con la modelo Milca Gili, y protagonizaron un particular momento.

Durante el encuentro, Eros Ramazzotti, cantante italiano de fama internacional, se unió al grupo, despertando curiosidad y atención entre las presentes y los seguidores del evento.

El incómodo momento de Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti. pic.twitter.com/QAkAMuxBID — emi (@eeemiliano) September 20, 2025

Mientras recorrían las calles de Milán, los integrantes del grupo se filmaron entonando una de las canciones del reconocido artista, quien posaba junto a Anderson. El ambiente de alegría y complicidad quedó retratado en las imágenes y registros que adquirieron notoriedad en redes sociales.

La dinámica del almuerzo, marcada por la música y la distensión, llevó a que Ramazzotti se mostrara cada vez más cercano a Evangelina. Entre estrofa y estrofa fue ganando confianza, hasta que en un momento decidió avanzar más allá y, de manera sorpresiva, intentó besarla. Anderson reaccionó con rapidez y, ante la mirada del resto, rechazó el gesto agachándose, evitando así el contacto. Este episodio no fue aislado: segundos después, el cantante repitió la maniobra, mientras el grupo reía. El video lo compartió Gili en sus historias de Instagram, etiquetando a la argentina, y le sumó la frase: “Alguien se enamoró…”.

La situación se volvió el centro de la atención dentro del almuerzo, donde Evangelina nuevamente optó por marcar distancia, alejándose del lugar y dejando en claro su postura frente al avance no correspondido.

El momento se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios criticaron el accionar del músico. (Con información de Infobae)