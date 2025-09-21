Las motos más vendidas y nuevos precios para la líder

Sigue el buen ritmo en la venta de las motos más buscadas de la Argentina, donde las económicas 110 cc son las que mandan y después de muchos meses la legendaria Honda Wave volvió a la cima con renovados precios.

Las más buscadas del mes

El modelo más patentado del mes fue la Honda Wave 110, que con 5.327 unidades retomó el liderazgo en el mercado nacional. Le siguió de cerca la Gilera Smash, con 5.121 unidades, consolidando su posición como una de las preferidas del segmento. En tercer lugar se ubicó la Keller KN110-8, con 4.153 unidades, mientras que la Motomel B110 quedó cuarta con 3.614. La sorpresa del mes fue el ingreso al top cinco de la Mondial LD 110 Max, que alcanzó las 1.815 unidades y desplazó a la Corven Energy 110 by Corven al sexto lugar.

El listado de los 20 modelos más vendidos en agosto se completa con opciones de baja y media cilindrada, destacando la preferencia por vehículos accesibles y funcionales. Entre ellos figuran la Zanella ZB 110 y su versión RT, la Motomel S2 150, la Honda GLH 150, y la Corven Triax 150. También aparecen modelos como la Honda XR150L, la Guerrero G110 Trip, y la Gilera Sahel 150, que mantienen su presencia en el mercado por su versatilidad y rendimiento.

Honda Wave 110 – 5.327 unidades

Gilera Smash – 5.121 unidades

Keller KN100-8 – 4.153 unidades

Motomel B110 – 3.614 unidades

Mondial LD 110 Max – 1.815 unidades

Corven Energy 110 – 1.723 unidades

Zanella ZB 110 – 1.392 unidades

Zanella ZB 110 RT – 1.346 unidades

Motomel S2 150 – 1.195 unidades

Corven Energy 110 by Corven – 1.170 unidades

Precio Honda Wave: la Honda Wave 110S tiene un precio sugerido por la marca de $3.294.200 para versión con freno a tambor y $3.865.000 para la versión con freno a disco.

Todos los números en motos

En total, se registraron 54.560 motovehículos en todo el país durante agosto, lo que representa una leve baja interanual del 0,5% respecto al mismo mes de 2024, cuando se habían patentado 54.833 unidades. En comparación con julio de este año, la caída fue del 0,1%, con apenas 39 unidades menos.

A pesar de estas variaciones mensuales, el acumulado anual muestra una tendencia positiva: en los primeros ocho meses de 2025 se patentaron 415.237 unidades, lo que representa un crecimiento del 38,9% frente al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 298.934 motovehículos.

En cuanto al desempeño por marcas, Honda se mantiene como líder indiscutido con 10.378 unidades vendidas en agosto. Le siguen Gilera con 7.300, Motomel con 7.137, Keller con 4.808 y Zanella con 4.737, completando el top cinco de fabricantes más elegidos por los argentinos.

Desde la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), destacaron que el mercado continúa mostrando signos de estabilidad, con una fuerte presencia del segmento de baja cilindrada. Las motos 110 cc siguen siendo las más buscadas por su bajo costo de mantenimiento, consumo reducido y facilidad de uso en entornos urbanos.

La entidad también remarcó que el comportamiento del mercado está influenciado por factores como el acceso al financiamiento, los planes de pago en cuotas y la necesidad de alternativas económicas de movilidad, especialmente en ciudades del interior como Mendoza, donde la moto es una herramienta clave para el transporte diario y el trabajo.