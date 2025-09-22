El Móvil del Registro Civil atenderá este lunes y martes en el CIC de Barrio Unión

La Municipalidad de Salta y el Gobierno de la Provincia anunciaron un nuevo operativo de documentación que se llevará a cabo en el CIC “Nuestra Señora del Carmen” de Barrio Unión. El móvil del Registro Civil estará presente el lunes 22 y martes 23 de septiembre, brindando atención a los vecinos de la zona norte.

El operativo comenzará a partir de las 9 de la mañana, momento en que se entregarán números por orden de llegada. La atención será en Mza 357A, Lote 1 – Av. Armada Argentina esquina calle José M. Mirau.

Los trámites disponibles incluyen la gestión de nuevos ejemplares del DNI, cambio de domicilio, pasaportes, y actualizaciones de mayores y menores.

Desde la Coordinación General de Relaciones Comunitarias recordaron que los interesados pueden obtener más información llamando al 3872266246.