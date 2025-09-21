En la despedida de Magno, el Cuervo volvió al triunfo

En el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional, Central Norte venció por 2 a 1 a Chacarita en condición de local. Los goles del "Cuervo" fueron anotados por Bianciotti y Alvez, mientras que Figueroa abrió la cuenta para la visita.

La tarde empezó negra para el equipo salteño ya que fue el "Funebrero" el que se puso en ventaja en el marcador gracias a un gol desde el punto penal, pero rápidamente Central Norte llegó a la igualdad y luego pudo darlo vuelta.

Al equipo de Fornasari le restan dos partidos en el torneo: Defensores de Belgrano de visitante y Estudiantes de Río Cuarto en condición de local.