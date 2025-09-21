Estos son los feriados nacionales que quedan en el calendario

El año ya promedia el fin de septiembre y muchos se preguntan cuántos son los feriados que quedan antes de las fiestas de fin de año. Para aprovechar esos días para descansar en el tramo final del 2025, en esta nota te contamos qué es lo que marca el calendario en cuanto a los feriados nacionales venideros.

El próximo fin de semana largo a nivel nacional es el del 10 al 12 de octubre. Si bien el 12 de octubre cae domingo, una nueva ley habilita al Ejecutivo a trasladar ese día al viernes o lunes para genernar la posibilidad de un fin de semana largo que incentive el turismo a nivel país.

Los feriados de noviembre

Ya en noviembre tendremos un fin de semana extra large, porque el viernes 21 fue declarado feriado con fines turísticos, y a este día se le suma el Lunes 24 de noviembre, que se celebra el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de noviembre pero trasladado finalmente al lunes siguiente.

Los feriados de diciembre

En diciembre tenemos el lunes 8 de diciembre que marca el día de la Inmaculada Concepción de María, el cual será el último fin de semana largo del año antes de las fiestas de fin de año.