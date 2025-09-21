En bucaneras y corpiño, Ivana Nadal se bajó la ropa interior y preguntó: “¿Es muy temprano?"

Ivana Nadal volvió a llamar la atención de sus seguidores de Instagram con una producción de fotos que compartió en sus redes sociales. La modelo y conductora posó en una escalera de madera al lucir un conjunto jugado en total black, con un estilo que no pasó para nada desapercibido.

El look cuenta con un corpiño strapless negro de moldería simple, acompañado por una bombacha colaless diminuta de tiras finas. El detalle más llamativo fueron las botas bucaneras negras de cuero, un calzado de caña alta con taco bajo y cuadrado, que aportó dramatismo a la postal.

En cuanto a los accesorios, sumó un reloj oscuro con pulsera metálica y varias pulseras negras y plateadas, que le dieron un aire rocker a la propuesta. Además, en el brazo izquierdo se pudo ver parte de su tatuaje, que también se convirtió en parte del estilismo.

El maquillaje se mantuvo natural y fresco, con una piel apenas trabajada con base ligera, un rubor tenue en las mejillas y labios en tono nude mate, ideal para acompañar un look de alto impacto sin recargar la imagen. Los ojos, en tanto, llevaron un delineado sutil y máscara de pestañas que enmarcaron la mirada sin excesos.

Fiel a su estilo, Ivana Nadal acompañó la publicación con una frase sugestiva: “¿Muy temprano?”, junto a un emoji de diablito, que generó interacción entre sus seguidores.

Así se veía Ivana Nadal antes de la fama

Ivana ha cambiado mucho desde sus comienzos, tanto físicos como mentalmente. Y, recientemente, lo mostró en sus redes. La influencer compartió fotos de su adolescencia, desde los 18 años, cuando pesaba 52 kilos, hasta ahora, que llegó a los 65.

“Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me reinventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levante y seguí. Pero en todo ese proceso, jamás sané”, escribió en el posteo.