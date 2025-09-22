Desde hoy, los colectivos del interior salen un 24% más

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) confirmó la aplicación de un nuevo cuadro tarifario para los colectivos interurbanos de Salta (excepto Saeta), con un incremento promedio del 24% que comenzará a regir desde hoy lunes 22 de septiembre.

La medida se tomó tras la Audiencia Pública realizada en El Galpón, donde las empresas prestatarias expusieron el fuerte impacto del aumento en insumos clave como combustible y neumáticos.

El organismo resolvió el ajuste luego de constatar, en su informe técnico, que los costos del servicio se incrementaron en la misma proporción entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

El último incremento en el transporte interurbano fue en noviembre del año pasado. Desde la AMT señalaron que el nuevo ajuste tarifario es la única alternativa posible para garantizar la continuidad del sistema, frente a la ausencia de subsidios nacionales y el contexto de políticas económicas que afectan a las provincias del interior.