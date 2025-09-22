Milei visitará Salta y otras 11 provincias en el tramo final de la campaña

El presidente Javier Milei recorrerá Salta y otras 11 provincias durante el último mes de campaña electoral, con el objetivo de reforzar a los candidatos de La Libertad Avanza en los distritos clave.

Además de Salta, visitará Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

La gira se pondrá en marcha tras su regreso de Estados Unidos, donde participará de la Asamblea General de la ONU y mantendrá un encuentro con Donald Trump.

Según fuentes oficiales, la intención es evocar el clima previo al balotaje de 2023, con actos masivos y una fuerte exposición presidencial.

El lanzamiento de la campaña será este viernes en Córdoba, provincia en la que también se prevé el cierre. Desde el oficialismo anticipan que Milei podría visitar hasta tres distritos por semana, en un cronograma que se extenderá hasta el 24 de octubre, fecha límite de campaña.