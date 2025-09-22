¡Increíble! Vandalizaron el monumento a Messi y Maradona

Hace 4 meses, Rosario de la Frontera rendía homenaje a dos grandes del fútbol, Diego Armando Maradona y Lionel Messi con la construcción de un Monumento.

Se trata de un lugar iluminado y pensado para que los rosarinos, como así también turistas o visitantes, disfruten. El lugar cuenta con dos estatuas de pie, protegidas en una construcción que simula una pelota, dentro de lo que sería el predio Municipal.

Lo cierto es que en las últimas horas fue vandalizado y una de las estatuas, la de Maradona, quedó tendida en el suelo. Los delincuentes la arrancaron de cuajo y la dejaron tirada.

El municipio ya radicó la denuncia policial para dar con los atacantes y a su vez se espera que en breve la imágen sea puesta en pie nuevamente, informó Multivisión.