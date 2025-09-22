“Este grupo me representa y estoy feliz por ellos”, dijo el DT Cuervo

Tras tres derrotas consecutivas, Central Norte volvió al triunfo y lo hizo con una remontada clave ante Chacarita por 2 a 1, en un partido marcado por el inicio de la despedida del histórico Diego Magno.

El DT cuervo, Pablo Fornasari, destacó la actitud de su plantel y aseguró: “Este grupo me representa y estoy feliz por ellos”.

El entrenador valoró especialmente el contexto del triunfo. “Era un rival que se jugaba la clasificación, que venía con la presión de siete partidos sin ganar y que iba a jugar este partido como si fuera una final. Nosotros teníamos que encararlo igual y los futbolistas lo entendieron desde el minuto cero”.

Si bien Central Norte comenzó en desventaja, el equipo logró dar vuelta el resultado por primera vez en el torneo. “Contra el rival que fue, en el momento que fue y de la forma en que lo hicieron, solo me queda felicitarlos”, remarcó.

Frente a los rumores de relajación tras asegurar la categoría, el DT fue contundente: “Se dijeron muchas cosas: que estaban de vacaciones, que había conformismo. Pero eso no existe. Todos se rompen el alma día a día. Nadie juega para no ganar. Hoy demostraron que este grupo está más vivo que nunca”.

La despedida de un ídolo

El técnico también tuvo palabras para "Sacha" Magno, una de las figuras del partido: “Es un jugador que se brinda al máximo, entrena como un chico de 20 años. Le dimos la posibilidad porque creíamos que podía ayudarnos, y así fue: asistió en el gol y estuvo cerca de convertir. Estoy feliz por él. Su despedida será ante Estudiantes, como se lo merece”.