La venta de ropa tuvo su peor invierno en años: "Fue muy malo, no hay gente, no hay plata"

De las últimas novedades, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) informó que la venta de ropa cayó un 12% a nivel interanual en el bimestre julio-agosto y acrecienta la crisis en el sector, que ya había sufrido una merma del 7,1% en el periodo mayo-junio.

Ese informe reporta que, pese a que se esperaba un leve repunte en la comercialización, ni las promociones por la liquidación de la temporada de invierno, el aguinaldo, y los eventos comerciales como el Día del Niño, pudieron incrementar las ventas.

¿Esa baja se sintió a nivel local? No solo que se replicó, sino que la venta de ropa afirma no haberlo pasado “tan mal” desde hace años, esperando que ahora el día de la madre repunte algo, mientras esperan por diciembre, aunque reconocen que un par de semanas no salvan todo el año.

“Si tenemos que ser realistas, fue muy malo, tuvimos que ‘apechugar’ con el tema de los precios que, a pesar que son buenos los nuestros, al igual de quienes trabajan con la misma legalidad que nosotros, fue malo”, comentó María Eugenia, de un local de ropa de peatonal Alberdi, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-.

Dicho esto explicó que esa baja fue porque “no hubo plata, no hubo movimiento, a pesar que hubo promos, el 2x1, algo se activó con una liquidación pero no se puede todo porque los costos no te dan, al tener que cubrir costos fijos es muy difícil llevar adelante (el negocio) como en épocas normales”, aseveró.

Algo que demandó para una mejora en el sector es que se necesita “que bajen los impuestos para que las empresas y las industrias puedan vendernos a un mejor previos y luego nosotros vender más barato”. Mientras tanto, ahora esperan octubre con el día de la Madre, como también el Black Friday de noviembre, aunque “diciembre es lo que esperamos desesperados”.

“Vemos la peatonal y no hay gente, es porque no hay plata”.