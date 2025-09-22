Un auto desbarrancó cerca del puente Wierna y habría personas esperando ser rescatadas

Un auto desbarrancó cerca del puente Wierna y habría personas esperando ser rescatadasAccidente22/09/2025
Hace minutos en Vaqueros, a la altura del puente Wierna, un vehículo habría perdido el control y termino desbarrancando. Dos personas habrían quedado atrapadas producto del siniestro,
De acuerdo a lo publicado por QuePasaSalta la zona del accidente se encuentra a mano derecha por lo que se recomienda maxima precaución.
En el lugar trabajan diferentes cuerpos de bomberos y oficiales de la Policía de Salta.
Una de las víctimas habría sido trasladada en código rojo al Hospiital San Bernardo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.
